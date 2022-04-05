Механизмы возврата капитала в Казахстан обсудили в правительстве

Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по обсуждению предложений по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа, сообщается на сайте главы кабмина.

Была создана комиссия с пятью рабочими группами в ней. Группы проводят анализ по оттоку денежных средств, вырабатывают предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа, введению ограничительных мер, принятию мер по возврату выведенного капитала.

На заседании обсудили предложения по наделению Комитета госдоходов отдельными функциями валютного контроля.

Одной из стимулирующих мер является предложение возмещения в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии 80%-ной конвертации поступившей валютной выручки.

Также предлагаются такие ограничительные меры, как отмена налоговых льгот при выплате дивидендов нерезидентам, введение ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказанным взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Разработаны нормы, направленные на совершенствование закона «О трансфертном ценообразовании».

Кроме того, прорабатываются и другие меры как по стимулированию возврата капитала в страну, так и по усилению налогового администрирования вывода капитала из страны.

По итогам работы комиссии предложения будут направлены президенту Казахстана.