Упрощенный порядок возврата превышения НДС с 1 января 2026 года: что важно знать

О применении упрощенного порядка возврата превышения НДС с 1 января 2026 года рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД отметили, что до 2026 года упрощенный порядок возврата применяли только отдельные категории налогоплательщиков (крупные налогоплательщики, производители, а также экспортеры сырья, конвертирующие валютную выручку в тенге).

С введением нового Налогового кодекса РК предусмотрена возможность выбора упрощенного порядка возврата превышения НДС всеми категориями налогоплательщиков, применяющих нулевую ставку.

"Возврат превышения суммы НДС осуществляется на основании требования о возврате суммы превышения НДС , указанного в налоговой отчетности "Декларация по налогу на добавленную стоимость" (форма 300.00)", - пояснили в комитете.

Там сообщили, что в Кабинете налогоплательщика Интегрированной системы налогового администрирования (КНП ИСНА) произведено обновление налоговой отчетности "Декларация по налогу на добавленную стоимость" (форма 300.00) и приложения 9 "Сведения по суммам НДС, предъявленным к возврату" в части отражения требования по новому законодательству.

Таким образом, в связи с изменениями в налоговом законодательстве требование о возврате суммы превышения НДС за 4 квартал 2025 года необходимо представлять через КНП ИСНА knp.kgd.gov.kz.

