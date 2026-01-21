#Казахстан в сравнении
Финансы

Упрощенный порядок возврата превышения НДС с 1 января 2026 года: что важно знать

Фото: freepik
О применении упрощенного порядка возврата превышения НДС с 1 января 2026 года рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД отметили, что до 2026 года упрощенный порядок возврата применяли только отдельные категории налогоплательщиков (крупные налогоплательщики, производители, а также экспортеры сырья, конвертирующие валютную выручку в тенге).

С введением нового Налогового кодекса РК предусмотрена возможность выбора упрощенного порядка возврата превышения НДС всеми категориями налогоплательщиков, применяющих нулевую ставку.

"Возврат превышения суммы НДС осуществляется на основании требования о возврате суммы превышения НДС , указанного в налоговой отчетности "Декларация по налогу на добавленную стоимость" (форма 300.00)", - пояснили в комитете.

Там сообщили, что в Кабинете налогоплательщика Интегрированной системы налогового администрирования (КНП ИСНА) произведено обновление налоговой отчетности "Декларация по налогу на добавленную стоимость" (форма 300.00) и приложения 9 "Сведения по суммам НДС, предъявленным к возврату" в части отражения требования по новому законодательству.

Таким образом, в связи с изменениями в налоговом законодательстве требование о возврате суммы превышения НДС за 4 квартал 2025 года необходимо представлять через КНП ИСНА knp.kgd.gov.kz.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:01
Соцвыплаты, налоги, налоговые проверки, штрафы: что важно знать казахстанцам в 2026 году

Ранее мы предоставили ответы на вопросы специалистов Минфина в части постановки, снятия с учета, уплаты НДС и другие в 2026 году.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правила возврата по превышению НДС
15:00, 09 апреля 2024
Правила возврата по превышению НДС
Что изменилось при возврате НДС в 2023 году
11:39, 29 августа 2023
Что изменилось при возврате НДС в 2023 году
Изменения в порядке регистрации по НДС с 2026 года: что важно знать
09:19, 10 ноября 2025
Изменения в порядке регистрации по НДС с 2026 года: что важно знать
