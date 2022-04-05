10:10 05.04.2022
Абаев предложил новый подход в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев на заседании правительства предложил новый подход в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По системе общерегиональных стандартов площадь спортивного зала на 1 тыс. человек должна составлять 80 кв. м, однако данная ситуация в регионах не соответствует стандарту. Потребность в спортзалах в населенных пунктах – более 1,5 млн кв. м при действующих 935 тыс. кв. м. Следовательно, дефицит составляет 39%, или 574 тыс. кв. м. Министр культуры и спорта Даурен Абаев
По словам министра, в Туркестанской, Алматинской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте не хватает спортзалов.
Кроме того, в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях есть недостатки в инфраструктуре.
Министр напомнил, что в целом по стране насчитывается более 42 тыс. спортивных сооружений, из них более 23 тыс. в сельской местности.
Ранее, согласно данным ведомства, с целью решения дефицита спортивной инфраструктуры реализовано 100 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов.
Мы должны признать, что это дорогостоящие проекты, требующие больших средств на хозяйственное обеспечение. Некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, где идет отток жителей. Из-за чего некоторые комплексы работают не на полную мощность. Предлагаем изменить подход. Для решения вопроса представляется строительство быстровозводимых и малозатратных спортивных модулей. Например, акимат Северо-Казахстанской области начал применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Это гораздо дешевле, функциональнее и быстрее. Просим акиматы рассмотреть данный подход. Даурен Абаев