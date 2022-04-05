Абаев предложил новый подход в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов

По системе общерегиональных стандартов площадь спортивного зала на 1 тыс. человек должна составлять 80 кв. м, однако данная ситуация в регионах не соответствует стандарту. Потребность в спортзалах в населенных пунктах – более 1,5 млн кв. м при действующих 935 тыс. кв. м. Следовательно, дефицит составляет 39%, или 574 тыс. кв. м. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

По словам министра, в Туркестанской, Алматинской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте не хватает спортзалов.

Кроме того, в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях есть недостатки в инфраструктуре.

Министр напомнил, что в целом по стране насчитывается более 42 тыс. спортивных сооружений, из них более 23 тыс. в сельской местности.

Ранее, согласно данным ведомства, с целью решения дефицита спортивной инфраструктуры реализовано 100 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов.