Размер трансферта из Нацфонда увеличат на 1,6 трлн тенге

Для реализации поставленных президентом перед правительством задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Нацфонда, увеличив его до 4 трлн 030 млрд тенге, то есть на 1 трлн 630 млрд тенге. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Таким образом, по словам министра, на основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году оцениваются в объеме 10 трлн 162 млрд тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть, на 597 млрд тенге, за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу, на 343 млрд тенге, за счет увеличения макроэкономических показателей. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

При этом министр уточнил, что дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 трлн 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП с учетом возврата неиспользованных в прошлом году трансфертов.

С учетом этого уровень ненефтяного дефицита в 2022 году по оценке составит 10,2% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18 трлн 795 млрд тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

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В целом глава МНЭ указал, что пересмотр курса национальной валюты и цены на нефть в сторону увеличения положительно повлиял на параметры Нацфонда.