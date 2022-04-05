В Акмолинской области спасатели предотвращают затопления домов

Согласно данным департамента ЧС региона, данную ситуацию спровоцировало повышение температуры воздуха в области. Потоки воды приходят с полей в жилой массив.

Однако власти области заверяют, что критической ситуации в населенных пунктах и на дорогах из-за паводка не наблюдается.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, спасатели и местные исполнительные органы работают в круглосуточном режиме.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ведомстве рассказали, что с 29 марта областная система гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности. В регионе развернут оперативный противопаводковый штаб, открыта «горячая линия» для тех, кто пострадал от подтоплений.

Соласно данным областного ДЧС, на сегодняшний день подтоплений жилых домов, объектов социальной и другой сферы не зарегистрировано. Тем не менее региональные спасательные службы подготовили 222 пункта приема для эвакуации местного населения.

В регионах заготовлено 315 тонн ГСМ, 17,2 тыс. тонн инертных материалов, 76,8 тыс. мешкотары. Подготовлено 625 мест для отгона скота и 1,2 млн тонн кормов. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Отмечается, что с апреля для проведения противопаводковых мероприятий на территории Целиноградского и Аршалынского районов департаментом направлено 117 человек. В их составе: 110 спасателей ДЧС Акмолинской области и семь сотрудников департамента ЧС Нур-Султана. В регион направлено 28 единиц техники, три мотолодки и 26 мотопомп.

Сообщается, что проводится интенсивная откачка талой воды на территории десяти районов. Уже откачано около 100 тыс. куб. м воды.

Вместе с тем были проведены работы по обустройству каналов, арыков на территории пяти районов с общей протяженностью 21 130 м. Отчищено около 60 тыс. м арыков и каналов. С территории 16 районов области вывезено 274,42 тыс. куб. м снега. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Тем не менее на части гидропостов наблюдается колебание уровней воды из-за таяния снега в русле рек. Но, как заверяют специалисты, превышения критических отметок нет. Ситуация находится под контролем начальника ДЧС Нурлана Атыгаева и местных исполнительных органов.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Местные коммунальные службы совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям откачали около 100 тыс. куб. м талой воды из городов Косшы и Степногорск, а также из Целиноградского, Аршалынского, Астраханского, Есильского, Шортандинского, Жаркаинского, Ерейментауского, Атбасарского районов.

По данным замакима Акмолинской области Малгаждара Таткеева, в регионе не зафиксировано превышений критических отметок уровня воды и подтоплений. Он подчеркнул, что службы активно реагируют на все поступающие заявки от населения, а для предупреждения паводковых угроз осенью и зимой была проведена большая работа.

В 53 населенных пунктах 14 регионов Акмолинской области проведены мероприятия по обустройству и ремонту 47 водопропускных сооружений, расширению и углублению водоотводных каналов. Общая протяженность составила 35 км. Также были очищены русла рек (22 км), укреплены откосы обвалования и возведено 11 км дамб. Заместитель акима области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области