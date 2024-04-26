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В МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары откачивают воду

В МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары откачивают воду, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 03:15 Фото: МЧС РК
Спасатели сообщили, что с помощью специальной техники в круглосуточном режиме в Кульсары Атырауской области проводят работы по откачке воды, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве работа идет, несмотря на темное время суток. Участвуют спасатели из Шымкента, Сводная спасательная группа воинской части 20982 МЧС РК.

Ранее 24 апреля сообщали об эпидемиологической ситуации в затопленном Кульсары.

С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Не обошлось без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.

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Елена Вебер
МЧС РК Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год
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