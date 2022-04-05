10:27 05.04.2022
В Минздраве РК назвали средний возраст начинающего курильщика
Фото: pxhere
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, что делается для снижения уровня потребления табачных изделий среди населения, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минздрава сообщила, что в Казахстане среди лиц старше 15 лет сигареты курят 21,5%, среди мужчин курят более 38%, женщин – 6,4%.
Средний возраст начала курения составляет от 17 до 18 лет. По результатам исследований поведения школьников, в возрасте 15 лет среди мальчиков курят 10%, а среди девочек – 6%. Еще большую популярность среди подростков имеют электронные сигареты. Так, в 15-летнем возрасте потребителей нагревательного табака среди мальчиков 14% и девочек – 6%.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
По словам министра, учитывая существующие проблемы и в целях повышения осведомленности населения навыкам ЗОЖ, в конце прошлого года утвержден Национальный проект «Здоровая нация».
В документе принято отдельное направление по сокращению потребления табачных изделий с поэтапным повышением акциза на табачные изделия.