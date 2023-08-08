Глава Минздрава назвала вероятную причину отравления детей в Карагандинской области

На заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, что причиной отравления детей в Карагандинской области стало токсическое вещество, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила министр, вероятность инфекционного заболевания у детей исключается.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения продолжает расследование. Результаты предварительного расследования, данных лабораторных исследований, характер развития заболевания показывают, что это не пищевое отравление. Инфекционное заболевание исключается. Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза. Проводится судебно-медицинская экспертиза, состояние детей находится на особом контроле министерства". Ажар Гиният, министр здравоохранения РК

По ее словам, из 14 детей, госпитализированных после отравления в Центре специальных соцуслуг в Карагандинской области, из больницы выписали семерых. Шестеро находятся в отделении реанимации. У четырех детей состояние остается тяжелым с некоторой положительной динамикой, состояние у двоих детей остается крайне тяжелым.

Глава Минздрава добавила, что тяжесть состояния обусловлена неврологическим дефицитом, интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью.

"С момента поступления информации о данном инциденте организовали выезд ведущих детских специалистов, обеспечили оказание терапии, организовали расширенные консилиумы профильных специалистов республиканского и областного уровней". Ажар Гиният

Также премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Минздраву обеспечить всю необходимую медицинскую помощь и держать на особом контроле состояние детей и после выписки.



"Акиматам нужно усилить контроль за обеспечением безопасности детей, находящихся в интернатных, медико-социальных учреждениях. Министерству внутренних дел – тщательно провести следственные мероприятия по выявлению точных причин произошедшего и виновных". Алихан Смаилов

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля. Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. По факту массового отравления возбудили уголовное дело. Двух детей выписали из больницы 2 августа.