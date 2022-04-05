10:18 05.04.2022
Влетит в копеечку: представительницы каких знаков дорого обходятся их мужчинам
Фото: pixabay
Астрологи назвали Топ-5 представительниц астрологического круга, которые требуют от своих избранников больше всего затрат, сообщает Zakon.kz.
Специалисты выделяют пять знаков зодиака: Лев, Козерог, Овен, Скорпион и Весы.
Лев
Отмечено, что женщина-Лев требует даже не столько высоких затрат, скорее соответствия.
У нее все разложено по полочкам, и экономить в супружеской жизни с такой барышней сложно. Зато созданный ею уют и атмосфера в доме с лихвой окупят большие вложения!
Далее идет Козерог.
Такая дама во всем видит в первую очередь красоту, а в какие суммы эта эстетика выливается, ее волнует мало. Тут придется не скупиться, ведь любимая женщина достойна вложений.
Овен
Овны тратят много, как указано в публикации «Пятого канала». Но им необходимы не материальные вещи, а скорее впечатления.
Такие женщины стремятся повысить свой духовный уровень, путешествуя, посещая курсы по саморазвитию. Если это совпадает с вашим настроем, вам повезло.
Скорпион
Девушки этого знака обладают безупречным вкусом. Для них вещи выполняют не только утилитарную функцию: если это стул, то он не только, чтобы сидеть, это предмет интерьера.
Если одежда, то она должна быть стильной. И в этом Скорпионы не идут на компромиссы. Так что жизнь с ними обязывает не скупиться.
Замыкают список Весы
Сложный знак в отношении вещей. С одной стороны, Весы большие любители копить, с другой, для личного пространства они способны скупить все, что им нравится.
Но с ними можно договариваться, и в этом плюс.
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