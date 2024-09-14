О простых способах снизить артериальное давление рассказал врач
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Российский врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что снижение массы тела способно повлиять на артериальное давление. Так, при потере 10 килограммов веса давление снижается на 5-20 мм рт. ст., сообщает Zakon.kz.
По его словам, потеря лишнего веса сопоставима с действием лекарства, пишет Рамблер.
На втором месте среди самых популярных нелекарственные методов снижения давления — увеличение физической активности. Установлено, что занятие спортом до 45 минут в день уменьшает артериальное давление на 4-10 мм рт. ст.
Благотворно, по мнению врача, повлияют на снижение артериального давления ограничение соли, употребление большого количества овощей и фруктов и небольшого количества орехов, а также отказ от курения и ограничение употребления алкоголя.
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