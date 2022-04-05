Проиграли те, кто перевел тенге в доллар – глава Минфина

Мы взяли 460 тенге за один доллар. Я не думаю, что кто-то признает здесь какое-то поражение или скажет, что случилась катастрофа. Помните, у нас курс подскочил до 500 тенге за один доллар? Катастрофы же не случилось. Наоборот, тенге отыграл свой курс. Проиграли те, кто повелись и купили доллар. Выигравшие – те, кто ждали момента, когда все успокоится и устаканится. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Ранее на заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров представил уточнения прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год.