Не обманываю себя: Геннадий Головкин о возрасте

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уверяет, что возраст для него – не помеха и на данный момент он чувствует себя на все 100%, передает vringe.

Мне почти 40, но по состоянию на сейчас – все здорово. Геннадий Головкин

Будущий соперник Головкина, японец Риота Мурата, моложе казахстанца на три года, 12 января ему исполнилось 36 лет.

Я не ощущаю никакого внешнего давления. Вообще не уделяю этому внимания, но при этом полностью осознаю свою ситуацию. Не теряю связи с реальностью и не обманываю себя. У меня нет никаких заблуждений. Я в полной мере осознаю, на что способен. Продолжаю карьеру, потому что могу. Геннадий Головкин

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Свой последний бой Головкин провел в декабре 2020 года, когда победил поляка Камила Шеремету.

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