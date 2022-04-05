11:23 05.04.2022
Не обманываю себя: Геннадий Головкин о возрасте
Фото: Instagram/gggboxing
9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО). За четыре дня до этого поединка казахстанец отметил, что в 39 лет чувствует себя прекрасно, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин уверяет, что возраст для него – не помеха и на данный момент он чувствует себя на все 100%, передает vringe.
Мне почти 40, но по состоянию на сейчас – все здорово.Геннадий Головкин
Будущий соперник Головкина, японец Риота Мурата, моложе казахстанца на три года, 12 января ему исполнилось 36 лет.
Я не ощущаю никакого внешнего давления. Вообще не уделяю этому внимания, но при этом полностью осознаю свою ситуацию. Не теряю связи с реальностью и не обманываю себя. У меня нет никаких заблуждений. Я в полной мере осознаю, на что способен. Продолжаю карьеру, потому что могу.Геннадий Головкин
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Свой последний бой Головкин провел в декабре 2020 года, когда победил поляка Камила Шеремету.
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