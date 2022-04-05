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Законодательство РК
11:13 05.04.2022

Когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля

рк, тенге, доллар, рубль, зависимость, минфин, комментарий Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства ответил на вопрос, когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля, передает корреспондент Zakon.kz.
Это произойдет, когда у нас стабилизируется платежный баланс, когда экспортная операция и текущий счет будут покрывать импортную операцию. То есть когда валютные поступления, выручка по производственному сектору, по экспорту будут превышать, будут поступать в значительном объеме.Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Глава Минфина также рассказал, какую работу проводит правительство.

Правительством осуществляется большая программа, в том числе импортозамещение, когда мы будем покупать меньше импорта и производить больше внутри страны. За счет произведенной продукции мы будем получать экспортную выручку, валютный поток пойдет в страну.Ерулан Жамаубаев

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