11:23 05.04.2022
Жайна Сламбек назначена директором телеканала «Хабар»
Фото: «Хабар»
Директором телеканала «Хабар» назначена Жайна Сламбек. Об этом сообщил председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали, передает Zakon.kz.
С сегодняшнего дня директором телеканала «Хабар» назначена Жаксылыкова Жайна Сламбековна, – написал в Facebook Берик Уали.
Жайна Сламбек родилась 12 ноября 1974 года в Кызылординской области.
Окончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.
После окончания университета начала трудовую путь в агентстве «Хабар». С 1996 по 2014 год работала корреспондентом, комментатором, исполнительным продюсером, директором дирекции информационно-аналитических программ.
С февраля 2014 года до июля 2019 года работала на телеканале «Астана». Была автором и ведущей информационно-аналитической программы «Біздің уақыт».
С августа 2019 года – руководитель и ведущая аналитической программы Apta.
29 марта экс-пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали был назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».