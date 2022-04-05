Жайна Сламбек назначена директором телеканала «Хабар»

С сегодняшнего дня директором телеканала «Хабар» назначена Жаксылыкова Жайна Сламбековна, – написал в Facebook Берик Уали.

Жайна Сламбек родилась 12 ноября 1974 года в Кызылординской области.

Окончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

После окончания университета начала трудовую путь в агентстве «Хабар». С 1996 по 2014 год работала корреспондентом, комментатором, исполнительным продюсером, директором дирекции информационно-аналитических программ.

С февраля 2014 года до июля 2019 года работала на телеканале «Астана». Была автором и ведущей информационно-аналитической программы «Біздің уақыт».

С августа 2019 года – руководитель и ведущая аналитической программы Apta.

29 марта экс-пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали был назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».