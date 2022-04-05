Токаев назначил зампредседателя Агентства по стратегическому планированию
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Тулеуов Олжас Аязбиевич назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.
Тулеуов Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года в Карагандинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Высшая школа экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби;
· магистратура Национального банка Республики Казахстан.
Трудовой стаж:
· работал в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области (2012-2013);
· бизнес-аналитик в AERC (2013-2015);
· стажер, ведущий аналитик, главный аналитик Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (2015-2018);
· заместитель директора, управляющий директор Applied Economic Research Centre (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020);
· вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (06.2020 – 09.2020);
· советник председателя Национального банка Казахстана (с 09.2020).