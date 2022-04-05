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12:08 05.04.2022

Токаев назначил зампредседателя Агентства по стратегическому планированию

назначение Фото: Facebook/nationalbankkz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Им стал Олжас Тулеуов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Тулеуов Олжас Аязбиевич назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.

Тулеуов Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года в Карагандинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Высшая школа экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби;

· магистратура Национального банка Республики Казахстан.

Трудовой стаж:

· работал в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области (2012-2013);

· бизнес-аналитик в AERC (2013-2015);

· стажер, ведущий аналитик, главный аналитик Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (2015-2018);

· заместитель директора, управляющий директор Applied Economic Research Centre (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020);

· вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (06.2020 – 09.2020);

· советник председателя Национального банка Казахстана (с 09.2020).

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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