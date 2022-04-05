Мошеннические схемы процветают в системе государственного спортзаказа – Абаев

Много вопросов к работе портала artsport.kz. Множество случаев злоупотреблением порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг. В связи с этим мы предлагаем продлить сроки рассмотрения заявки услугодателей с 5 до 10 рабочих дней. В данное время на сотрудников акимата поступает до 100 заявок в день. Это не позволяет качественно рассмотреть заявку. Глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев

Министр считает, необходима интеграция портала с государственными базами данных. Имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование «мертвых душ», завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно.