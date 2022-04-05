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12:39 05.04.2022

Мошеннические схемы процветают в системе государственного спортзаказа – Абаев

Физкультура и спорт, госспорт заказ, Даурен Абаев Фото: pixabay
В системе государственного спортзаказа процветают мошеннические схемы, заявил на заседании правительства глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Много вопросов к работе портала artsport.kz. Множество случаев злоупотреблением порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг. В связи с этим мы предлагаем продлить сроки рассмотрения заявки услугодателей с 5 до 10 рабочих дней. В данное время на сотрудников акимата поступает до 100 заявок в день. Это не позволяет качественно рассмотреть заявку. Глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев

Министр считает, необходима интеграция портала с государственными базами данных. Имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование «мертвых душ», завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно.

Нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу. Установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ. Процветают мошеннические схемы и злоупотребления. В результате страдают добросовестные поставщики и главные получатели услуг – дети. Даурен Абаев
Айша Тулеубекова
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