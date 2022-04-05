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14:00 05.04.2022

Казахстанская параспортсменка установила рекорд Азии

параспортсменка, Алина Синельникова Фото: Управления физической культуры и спорта Акмолинской области
Выступив на этапе Кубка мира по паралимпийскому плаванию, Алина Синельникова стала серебряным призером и установила рекорд Азии, передает Zakon.kz.

В Берлине завершился этап Кубка мира по паралимпийскому плаванию, где на старт вышли более 300 атлетов из 47 стран.

Воспитанница спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Мерген» Алина Синельникова на дистанции 400 м вольным стилем завоевала серебряную награду, а на дистанции 200 м брассом с результатом 3:20:54 установила рекорд Азии. Пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина

Как рассказали тренеры девушки Джанна Зайцева и Анна Симонина, Алина выполнила спортивный разряд мастера спорта международного класса Республики Казахстан.

Анастасия Стативкина
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