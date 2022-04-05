Казахстанская параспортсменка установила рекорд Азии

В Берлине завершился этап Кубка мира по паралимпийскому плаванию, где на старт вышли более 300 атлетов из 47 стран.

Воспитанница спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Мерген» Алина Синельникова на дистанции 400 м вольным стилем завоевала серебряную награду, а на дистанции 200 м брассом с результатом 3:20:54 установила рекорд Азии. Пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина

Как рассказали тренеры девушки Джанна Зайцева и Анна Симонина, Алина выполнила спортивный разряд мастера спорта международного класса Республики Казахстан.