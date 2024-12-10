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Спорт

Два рекорда страны установили казахстанские пловцы на ЧМ в Венгрии

Команда Казахстана установила два рекорда страны, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:44 Фото: olympic.kz
В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Команда Казахстана в стартовый день установила два рекорда страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, Софья Сподаренко отметилась высшим достижением на дистанции 50 м баттерфляем, преодолев ее за 26.06.

Мужская команда установила рекорд в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Адильбек Мусин, Егор Попов, Максим Сказобцов, Глеб Коваленя показали на финише 3.15.97.

Ранее сообщалось, что с рекорда Казахстана начали Кубок мира наши пловцы в Сингапуре. Третий этап Кубка мира World Aquatics по плаванию проходил с 31 октября по 2 ноября.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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