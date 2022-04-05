Суд продлил арест Дикому Арману

4 апреля постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. (Арману Джумагельдиеву. – Прим. ред.) санкционировано продление срока содержания под стражей до 7 июня. Официальный представитель Алматинского городского суда Абай Жарылкасын

Напомним, 7 января в Алматы был задержан криминальный авторитет по кличке Дикий Арман. В МВД РК сообщили, что вместе с Арманом Джумагельдиевым также были задержаны пять членов его группировки.