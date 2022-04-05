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Законодательство РК
15:15 05.04.2022

Суд продлил арест Дикому Арману

алматы, дикий арман, арест, продление Фото: Zakon.kz
В Алматы на два месяца продлили арест Арману Джумагельдиеву – криминальному авторитету по кличке Дикий Арман. Об этом сообщили в Алматинском горсуде, передает Zakon.kz.
4 апреля постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. (Арману Джумагельдиеву. – Прим. ред.) санкционировано продление срока содержания под стражей до 7 июня.Официальный представитель Алматинского городского суда Абай Жарылкасын

Напомним, 7 января в Алматы был задержан криминальный авторитет по кличке Дикий Арман. В МВД РК сообщили, что вместе с Арманом Джумагельдиевым также были задержаны пять членов его группировки.

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