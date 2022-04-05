15:43 05.04.2022
Иностранца с 22 тоннами контрабандных сигарет задержали в Алматинской области
Фото: скриншот
В Алматинской области задержан иностранный гражданин, занимавшийся экономической контрабандой. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», незаконно ввез на территорию Республики Казахстан 22 тонны сигарет.Пресс-служба АФМ РК
Как отметили в ведомстве, иностранец был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.
Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.Пресс-служба АФМ РК