Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:43 05.04.2022

Иностранца с 22 тоннами контрабандных сигарет задержали в Алматинской области

мангистау, афм, иностранец, сигареты, контрабанда, задержание Фото: скриншот
В Алматинской области задержан иностранный гражданин, занимавшийся экономической контрабандой. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», незаконно ввез на территорию Республики Казахстан 22 тонны сигарет.Пресс-служба АФМ РК

Как отметили в ведомстве, иностранец был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.

Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.Пресс-служба АФМ РК

Динара Халдарова
АФМ РК Алматинская область
Медицинское сообщество потрясено – Минздрав об убийстве врача в Алматы
04.04.2022
Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит в Алматы
04.04.2022
Январские события: осуждены 152 человека
04.04.2022
Вячеслав Дудник назначен вице-министром здравоохранения
04.04.2022
Беспорядки в Казахстане: задержаны двое высокопоставленных полицейских
04.04.2022
Главная Топ LIVE Все