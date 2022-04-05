Иностранца с 22 тоннами контрабандных сигарет задержали в Алматинской области

Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», незаконно ввез на территорию Республики Казахстан 22 тонны сигарет. Пресс-служба АФМ РК

Как отметили в ведомстве, иностранец был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.