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Законодательство РК

Склад с контрафактными сигаретами на 1,3 млрд тенге нашли в Алматинской области

Склад с контрафактными сигаретами на 1,3 млрд тенге нашли в Алматинской области Фото: скриншот видео
Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области выявили склад с более чем 2 млн пачек сигарет иностранного производства, подлежащих подпольной реализации без уплаты акцизов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:

"В ходе расследования установлено, что стоимость табачной продукции составляет свыше 1,3 млрд тенге, а сумма неуплаченных акцизов – порядка 580 млн тенге".

По его словам, материалы расследования направлены в суд, а табачные изделия в связи с их непригодностью к реализации и использованию на территории страны уничтожены.

"Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Алибек Абдилов

Он отметил, что реализация контрафактной продукции повышает уровень теневой экономики и является опасной для здоровья и жизни населения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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