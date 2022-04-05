Первый раз в первый класс: когда могут отказать в приеме документов

В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона РК «Об образовании» и п. 9 Типовых правил приема на обучение в организации среднего образования осуществляется прием детей в первый класс с шестилетнего возраста. При этом права и обязанности родителей урегулированы статьей 49 данного Закона. Пресс-служба Министерства образования и науки РК

Прием детей на обучение осуществляется через портал «Электронное правительство» или на бумажном носителе.

Согласно Типовым правилам приема в организации среднего образования, родители или иные законные представители имеют право выбора любой школы для обучения при наличии свободных мест. Пресс-служба Министерства образования и науки РК

Также в ведомстве рассказали, когда могут отказать в приеме документов для поступления в школу:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; несоответствие представленных документов услугополучателя, необходимых для оказания государственной услуги; переполненность класс-комплектов.

В случае отказа в приеме документов на обучение в школе, родители или иные законные представители ребенка могут обратиться по месту жительства в местные органы управления образованием.

Отметим, что документы в школу можно подать с 1 апреля. Для этого необходимо подготовить копию свидетельства о рождении ребенка, электронную версию фото 3х4 см, а также две медицинские справки: Форму №063/у и Форма №026/у-3 о состоянии здоровья ребенка, а также при необходимости заключение ПМПК.