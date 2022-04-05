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Законодательство РК
16:27 05.04.2022

Первый раз в первый класс: когда могут отказать в приеме документов

первый класс, МОН РК, документы Фото: Zakon.kz
Школы Казахстана с 1 апреля начали прием документов от родителей будущих первоклассников. С какими подводными камнями они могут столкнуться в этом случае, в материале Zakon.kz.
В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона РК «Об образовании» и п. 9 Типовых правил приема на обучение в организации среднего образования осуществляется прием детей в первый класс с шестилетнего возраста. При этом права и обязанности родителей урегулированы статьей 49 данного Закона. Пресс-служба Министерства образования и науки РК

Прием детей на обучение осуществляется через портал «Электронное правительство» или на бумажном носителе.

Согласно Типовым правилам приема в организации среднего образования, родители или иные законные представители имеют право выбора любой школы для обучения при наличии свободных мест.Пресс-служба Министерства образования и науки РК

Также в ведомстве рассказали, когда могут отказать в приеме документов для поступления в школу:

  1. установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

  2. несоответствие представленных документов услугополучателя, необходимых для оказания государственной услуги;

  3. переполненность класс-комплектов.

В случае отказа в приеме документов на обучение в школе, родители или иные законные представители ребенка могут обратиться по месту жительства в местные органы управления образованием.

Отметим, что документы в школу можно подать с 1 апреля. Для этого необходимо подготовить копию свидетельства о рождении ребенка, электронную версию фото 3х4 см, а также две медицинские справки: Форму №063/у и Форма №026/у-3 о состоянии здоровья ребенка, а также при необходимости заключение ПМПК.

На сегодня более 13 тыс. электронных заявлений от родителей уже поступили в школы для приема детей в первый класс. А с начала сегодняшнего рабочего дня количество заявок превысило 3 тыс.

Мадина Мамырханова
МОН РК Казахстан
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