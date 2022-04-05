Сколько запасов вакцины в Казахстане

В стране в наличии порядка 4 млн доз вакцины для вакцинации и ревакцинации против КВИ. МВК

Из них 449 тыс. доз вакцины QazVac, 1,67 млн – Sinopharm, 1,9 млн – «Комирнати» («Пфайзер»).

По информации МВК, лидерами по темпам ревакцинации против КВИ являются Восточно-Казахстанская область – 80,9% от подлежащего населения, Кызылординская область – 77,7% и Жамбылская область – 71,8%.

Ежедневно в Казахстане прививаются порядка 25-26 тыс. казахстанцев.