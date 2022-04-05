19:21 05.04.2022
Сколько запасов вакцины в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом сообщила об имеющихся в РК запасах вакцины и ходе вакцинации, передает Zakon.kz.
В стране в наличии порядка 4 млн доз вакцины для вакцинации и ревакцинации против КВИ.МВК
Из них 449 тыс. доз вакцины QazVac, 1,67 млн – Sinopharm, 1,9 млн – «Комирнати» («Пфайзер»).
По информации МВК, лидерами по темпам ревакцинации против КВИ являются Восточно-Казахстанская область – 80,9% от подлежащего населения, Кызылординская область – 77,7% и Жамбылская область – 71,8%.
Ежедневно в Казахстане прививаются порядка 25-26 тыс. казахстанцев.