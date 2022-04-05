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19:21 05.04.2022

Сколько запасов вакцины в Казахстане

сколько и какой вакцины в Казахстане Фото: Zakon.kz
Межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом сообщила об имеющихся в РК запасах вакцины и ходе вакцинации, передает Zakon.kz.
В стране в наличии порядка 4 млн доз вакцины для вакцинации и ревакцинации против КВИ.МВК

Из них 449 тыс. доз вакцины QazVac, 1,67 млн – Sinopharm, 1,9 млн – «Комирнати» («Пфайзер»).

По информации МВК, лидерами по темпам ревакцинации против КВИ являются Восточно-Казахстанская область – 80,9% от подлежащего населения, Кызылординская область – 77,7% и Жамбылская область – 71,8%.

Ежедневно в Казахстане прививаются порядка 25-26 тыс. казахстанцев.

Лариса Черненко
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