Евросоюз подготовил пятый пакет санкций в отношении России

По словам главы Еврокомиссии, причиной послужили фотографии из украинского города Буча, которые якобы подтверждают преступления российских военнопленных против мирных жителей

Еврокомиссия предложила запретить импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и спиртных напитков из России, закрыть европейские порты для российских судов, а также запретить деятельность российских и белорусских автотранспортных компаний. Также в новый пакет санкций войдет запрет транзакций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, транспортного оборудования, а также запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в государствах – членах ЕС.