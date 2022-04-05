20:52 05.04.2022
Евросоюз подготовил пятый пакет санкций в отношении России
Фото: Twitter/Ursula von der Leyen
Европейский союз готовит пятый пакет санкций для России, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.
По словам главы Еврокомиссии, причиной послужили фотографии из украинского города Буча, которые якобы подтверждают преступления российских военнопленных против мирных жителей
Еврокомиссия предложила запретить импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и спиртных напитков из России, закрыть европейские порты для российских судов, а также запретить деятельность российских и белорусских автотранспортных компаний. Также в новый пакет санкций войдет запрет транзакций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, транспортного оборудования, а также запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в государствах – членах ЕС.