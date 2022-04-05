Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:52 05.04.2022

Евросоюз подготовил пятый пакет санкций в отношении России

Пятый пакет санкций против РФ Фото: Twitter/Ursula von der Leyen
Европейский союз готовит пятый пакет санкций для России, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Еврокомиссии, причиной послужили фотографии из украинского города Буча, которые якобы подтверждают преступления российских военнопленных против мирных жителей

Еврокомиссия предложила запретить импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и спиртных напитков из России, закрыть европейские порты для российских судов, а также запретить деятельность российских и белорусских автотранспортных компаний. Также в новый пакет санкций войдет запрет транзакций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, транспортного оборудования, а также запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в государствах – членах ЕС.

Новость по теме

Германия и Франция объявили о высылке 70 российских дипломатов

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля
05.04.2022
Проиграли те, кто перевел тенге в доллар – глава Минфина
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Грабитель решил рассчитаться за украденное после крупного выигрыша в лотерее
04.04.2022
Главная Топ LIVE Все