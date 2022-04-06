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09:40 06.04.2022

45 пассажиров сняли с рейса FlyArystan – результаты проверки

проверка Фото: Zakon.kz
Авиационная администрация Казахстана провела внеплановую инспекционную проверку авиакомпании FlyArystan. 19 марта 45 пассажиров не смогли вылететь рейсом Нур-Султан – Костанай на самолете отечественной авиакомпании, сообщает Zakon.kz.
Причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанное с временной технической неполадкой эвакуационного трапа.Пресс-служба Комитета гражданской авиации

Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требований безопасности полетов.

По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180.Пресс-служба КГА

По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций.

Авиакомпании поручено выполнить все обязательства перед пассажирами данного рейса по осуществлению возврата стоимости авиабилета.

Анастасия Московчук
КГА Казахстан
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