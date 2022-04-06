45 пассажиров сняли с рейса FlyArystan – результаты проверки

Причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанное с временной технической неполадкой эвакуационного трапа. Пресс-служба Комитета гражданской авиации

Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требований безопасности полетов.

По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180. Пресс-служба КГА

По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций.