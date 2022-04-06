10:03 06.04.2022
Казахстанская таэквондистка заняла первое место в мировом рейтинге
Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана
Первое место в обновленном мировом рейтинге по таэквондо заняла казахстанская спортсменка Жансель Дениз. Это историческое событие для нашей страны — такое достижение высокого результата происходит впервые, передает Zakon.kz.
В весовой категории до 73 килограммов у женщин Жансель Дениз лидирует с рейтингом 139.81 балла. Второе место заняла россиянка Полина Хан с рейтингом 107.94. На третьем месте оказалась Да Бинь Ли из Южной Кореи с рейтингом 105.60, сообщает Sports.kz.
Пусть моя мечта кажется далекой, путь к ней реальный. Я говорю это, потому что вышел обновленный мировой рейтинг таэквондо, в котором я заняла первое место. Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые!Казахстанская спортсменка Жансель Дениз
До этой победы Жансель Дениз занимала лишь четвертую позицию.
Напомним, весомым достижением в карьере казахстанской спортсменки была серебряная медаль на Азиатских играх 2018 года в Индонезии. В 2017 году Жансель Дениз завоевала «серебро» на летней Универсиаде в Тайване.