Казахстанская таэквондистка заняла первое место в мировом рейтинге

В весовой категории до 73 килограммов у женщин Жансель Дениз лидирует с рейтингом 139.81 балла. Второе место заняла россиянка Полина Хан с рейтингом 107.94. На третьем месте оказалась Да Бинь Ли из Южной Кореи с рейтингом 105.60, сообщает Sports.kz.

Пусть моя мечта кажется далекой, путь к ней реальный. Я говорю это, потому что вышел обновленный мировой рейтинг таэквондо, в котором я заняла первое место. Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые! Казахстанская спортсменка Жансель Дениз

До этой победы Жансель Дениз занимала лишь четвертую позицию.

Напомним, весомым достижением в карьере казахстанской спортсменки была серебряная медаль на Азиатских играх 2018 года в Индонезии. В 2017 году Жансель Дениз завоевала «серебро» на летней Универсиаде в Тайване.