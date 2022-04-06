Превышение уровня цинка и меди выявили на месте схода вагонов в ВКО

3 апреля на железнодорожном участке Усть-Каменогорск – Кумыстау 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, шесть из них упали в реку Иртыш.

Новость по теме ЧП с грузовым поездом в ВКО: 18 вагонов сошли с рельсов

Специалисты Департамента экологии отобрали пробы воды на месте происшествия, а также выше и ниже по течению реки.

В пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Помимо этого, в данной пробе и пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди в 1,5 и 1,3 раза, соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено. Департамент экологии ВКО

Такие результаты химического анализа могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект. Поэтому экологи совместно с филиалом РГП «Казгидромет» по ВКО планируют еженедельно проводить мониторинг состояния поверхностных вод Иртыша.

Актом от 5 апреля по требованию Восточно-Казахстанской транспортной прокуратуры в отношении АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Семейское отделение ГП» назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.