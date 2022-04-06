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Законодательство РК
12:54 06.04.2022

Почему в Казахстане выросли цены на продукты

Казахстан, продукты, цены, рост, причины, меры, сдерживание Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Едил Жанбыршин поднял проблему растущих цен на продукты питания и попросил профильных министров рассказать, что делается для стабилизации ситуации и обеспечения продбезопасности, передает корреспондент Zakon.kz.
Бахыт Турлыханович, мы провели в регионах десятки встреч и не было ни одной, где бы не прозвучал вопрос о растущих ценах на продукты питания. За неделю прошлого месяца рост цен на продукты в ряде регионов составил от 36% до 47% годового показателя. По статданным, казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов. Уровень роста зарплат наших граждан не успевает за ростом цен на социально значимые товары. Кроме того, в связи с нынешней геополитической ситуацией к экономическим проблемам добавляется вопрос физического наличия товаров на рынке. В связи с этим у меня вопросы: разработан ли министерством продовольственный баланс страны, есть ли в правительстве четкий план обеспечения продбезопасности и какими путями вы планируете регулировать рост цен?Мажилисмен Едил Жанбыршин

По словам заместителя премьер-министра РК – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, на резкий рост стоимости продуктов и товаров повлияла в первую очередь геополитическая ситуация.

Геополитическая обстановка на сегодня оказывает непосредственное влияние. Например, международная организация сельского хозяйства и продовольствия озвучивала цифры, что более 20% (инфляция. – Прим. ред.) – с 5% до 7% – зарегистрирована в европейских странах, а в соседних странах зафиксирован рост цен до 15%. Это приводит к импорту инфляции. У нас, помимо этого, геополитическая обстановка за последние месяцы непосредственно повлияла на курс нашей нацвалюты. В результате волатильности курс тенге упал на 18% – это привело к росту цен.Бахыт Султанов

При этом глава Минторговли отметил, что также существует и внутренний фактор влияния на рост цен.

Тем не менее есть и внутренние факторы. То, о чем вы спросили, – продбаланс страны, у нас есть, соответствующие комплексные планы приняты, по шести импортозависимым товарам реализуются инвестпроекты. В кратчайшие сроки, в течение 2-3 лет, будут приняты меры по снижению данных показателей. Касательно цен – сейчас внутренний баланс находится на контроле, 19 социально значимых товаров – их запас – 1 млн тонн, в декабре было 2 млн тонн. Конечно, он будет снижаться. По импорту и экспорту приняты соответствующие меры – по ряду продовольствий установлены ограничения. Также предусматриваются вопросы по импорту из соседних стран.Бахыт Султанов

Глава Минторговли добавил, что в настоящее время местным исполнительным органам даны поручения по регулированию цен.

Акиматы проводят соответствующую работу, при них созданы мониторинговые группы, в состав которых входят представители МИО, нашего комитета, КГД, Агентства по защите и регулированию конкуренции. За последние три недели был осуществлен обход 75-85% придомовых магазинов, и они снизили свои торговые наценки на 15%. Зарегистрировано 259 фактов (превышения цен. – Прим. ред.). Еженедельно такие обходы будут осуществлять. При установлении фактов превышения будут наказывать посредством штрафов. Бахыт Султанов

Министр отметил, что по поручению главы государства 122 рынка охвачены проверкой.

В первую очередь это рынок «Алтын орда» – проверка завершается на этой неделе. В Генпрокуратуре пройдет соответствующее совещание и позже с результатами ознакомим. В результате проверок мы готовим ряд законодательных инициатив и в ближайшее время внесем их на ваше рассмотрение. Работа будет проводиться по трем направлениям. Повышение ответственности владельцев собственников рынка – этот вопрос на контроле.Бахыт Султанов

В свою очередь министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заверил, что продбаланс подсчитан, и этот вопрос находится в ведомстве на контроле.

29 продтоваров находится на нашем контроле, в том числе 19 из них – социально значимых товаров. Наша основная цель – увеличить объем производства товаров: в 2021 году на 1,9% повысили, уровня 2,2 трлн достигли. У нас есть конкретные меры, в том числе по шести товарам из 29 уровень самообеспеченности у нас ниже, поэтому дополнительно будут выращиваться яблоки, пять товарно-молочных ферм будет введено в эксплуатацию, три мясокомбината, девять птицефабрик планируем построить. В этом году по поручению президента мы увеличили форвардные закупки в местные стабфонды с 74 млрд до 114 млрд.Ербол Карашукеев

Как отметил глава Минсельхоза, стабфонды будут заключать договоры с товаропроизводителями и по низкой стоимости обеспечивать население, будут закупать, работа ведется. Это, как заверил Карашукеев, все на контроле.

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