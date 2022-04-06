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13:33 06.04.2022

В КПЛ-2022 приняли первую тренерскую отставку

Футбол Отставка Тренера Фото: Instagram/fc.turan
41-летний российский специалист Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера ФК «Туран» из Туркестана. Южане в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сейчас занимают предпоследнее 13-е место, передает Zakon.kz.

Новость об отставке Владимира Газзаева появилась 6 марта на официальном сайте туркестанского клуба.

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов.Пресс-служба ФК «Туран»

Футбол ИО тренера Турана

Фото: Instagram/kuanysh__

После трех туров «Туран» под руководством Владимира Газзаева набрал одно очко и при одной ничьей и двух поражениях занимает 13-е место в турнирной таблице.

10 апреля в рамках игр КПЛ туркестанский клуб примет «Кызыл-Жар».

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Куандык Шынасилов
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