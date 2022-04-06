13:33 06.04.2022
В КПЛ-2022 приняли первую тренерскую отставку
Фото: Instagram/fc.turan
41-летний российский специалист Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера ФК «Туран» из Туркестана. Южане в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сейчас занимают предпоследнее 13-е место, передает Zakon.kz.
Новость об отставке Владимира Газзаева появилась 6 марта на официальном сайте туркестанского клуба.
В связи со сложившимися семейными обстоятельствами специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов.Пресс-служба ФК «Туран»
После трех туров «Туран» под руководством Владимира Газзаева набрал одно очко и при одной ничьей и двух поражениях занимает 13-е место в турнирной таблице.
Фото: Instagram/kuanysh__
10 апреля в рамках игр КПЛ туркестанский клуб примет «Кызыл-Жар».
Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.