В КПЛ-2022 приняли первую тренерскую отставку

Новость об отставке Владимира Газзаева появилась 6 марта на официальном сайте туркестанского клуба.

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов. Пресс-служба ФК «Туран»

Фото: Instagram/kuanysh__

После трех туров «Туран» под руководством Владимира Газзаева набрал одно очко и при одной ничьей и двух поражениях занимает 13-е место в турнирной таблице.

10 апреля в рамках игр КПЛ туркестанский клуб примет «Кызыл-Жар».

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.