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Аутсайдер чемпионата КПЛ-2023 "Каспий" назначил нового главного тренера

У "Каспия" новый главный тренер Фото: Instagram/caspiy_fc
Казахстанский специалист Константин Горовенко возглавил футбольный клуб "Каспий" из Актау, который сейчас занимает предпоследнюю, 13-ю позицию турнирной таблицы первенства КПЛ, сообщает Zakon.kz.

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46-летний тренер теперь будет готовить западноказахстанскую команду к будущим играм чемпионата страны, передает пресс-служба ФК "Каспий".

Актауский клуб сейчас переживает не лучшие времена после прошлогоднего успеха, когда "Каспий" занимал лидирующие позиции в казахстанском первенстве среди команд Премьер-лиги. Сейчас западноказахстанский коллектив находится на 13-м месте в чемпионате, имея в активе всего лишь 11 очков после 17 проведенных игр (10 поражений, пять ничьих и две победы).

Футбол Главный тренер Актау

Фото: Instagram/fcmaqtaaral

Константин Горовенко начал профессиональную тренерскую карьеру три года назад, когда возглавил карагандинский "Шахтер". В начале 2021 года перешел на работу в ФК "Жетысу", затем трудился в команде "Мактаарал" (Туркестанская область) на разных должностях, добившись немалого успеха. 

Первое испытание Константина Горовенко на посту главного тренера "Каспия" ждет 5 августа, когда в Актау приедет ФК "Аксу" из Павлодарской области. Это будет поединок аутсайдеров в рамках 18-го тура чемпионата страны: павлодарская команда находится сейчас на последней, 14-й строчке турнирной таблицы КПЛ-2023.

Ранее тренером "Каспия" был македонский специалист Игор Ангеловский, он занимал эту должность с апреля.

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