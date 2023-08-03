Аутсайдер чемпионата КПЛ-2023 "Каспий" назначил нового главного тренера

Казахстанский специалист Константин Горовенко возглавил футбольный клуб "Каспий" из Актау, который сейчас занимает предпоследнюю, 13-ю позицию турнирной таблицы первенства КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



46-летний тренер теперь будет готовить западноказахстанскую команду к будущим играм чемпионата страны, передает пресс-служба ФК "Каспий".

Актауский клуб сейчас переживает не лучшие времена после прошлогоднего успеха, когда "Каспий" занимал лидирующие позиции в казахстанском первенстве среди команд Премьер-лиги. Сейчас западноказахстанский коллектив находится на 13-м месте в чемпионате, имея в активе всего лишь 11 очков после 17 проведенных игр (10 поражений, пять ничьих и две победы).





Фото: Instagram/fcmaqtaaral

Константин Горовенко начал профессиональную тренерскую карьеру три года назад, когда возглавил карагандинский "Шахтер". В начале 2021 года перешел на работу в ФК "Жетысу", затем трудился в команде "Мактаарал" (Туркестанская область) на разных должностях, добившись немалого успеха.

Первое испытание Константина Горовенко на посту главного тренера "Каспия" ждет 5 августа, когда в Актау приедет ФК "Аксу" из Павлодарской области. Это будет поединок аутсайдеров в рамках 18-го тура чемпионата страны: павлодарская команда находится сейчас на последней, 14-й строчке турнирной таблицы КПЛ-2023.

Ранее тренером "Каспия" был македонский специалист Игор Ангеловский, он занимал эту должность с апреля.