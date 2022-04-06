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13:53 06.04.2022

Специалисты назвали модели мобильных, где найдена уязвимость

уязвимость приложений телефона Фото: pixabay
Благодаря уязвимости у злоумышленников появилась возможность управлять сторонним телефоном через приложения, причиной чему послужил неправильный контроль доступа, передает Zakon.kz.

Ее выявили специалисты компании Kryptowire по тестированию безопасности мобильных приложений, заявив, что уязвимость CVE-2022-22292 позволяла локальным приложениям имитировать действия на уровне системы и «захватывать» критически важные защищенные функции.

Уязвимость дает возможность злоумышленникам инициировать сброс настроек (то есть удалить все пользовательские данные), совершать телефонные звонки (в том числе на экстренные номера, такие как 911), устанавливать/удалять приложения, ослаблять безопасность HTTPS путем установки произвольных корневых сертификатов, все из ненадежных приложений, работающих в фоновом режиме и без одобрения конечного пользователя, – подчеркнули в компании.

Отмечается, что компания была проинформирована об этом еще 27 ноября 2021 года. Южнокорейский гигант присвоил уязвимости «высокий» рейтинг серьезности.

В февральском обновлении системы безопасности Android содержится исправление, поэтому оно обязательно для установки.

Уязвимость была обнаружена в телефонах под управлением Android 9, 10, 11 и 12, в том числе в некоторых из лучших телефонов данного производителя, в таких моделях, как S21 Ultra 5G и S10 Plus, а также в телефоне среднего класса A10e.

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Оксана Житникова
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