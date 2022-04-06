В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз нефтепродуктов

В тексте проекта приказа говорится:

Ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.