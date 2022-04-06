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Законодательство РК
14:37 06.04.2022

В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз нефтепродуктов

планируется запрет на вывоз нефтепродуктов Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики РК подготовило совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В тексте проекта приказа говорится:

Ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.

Документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 апреля.

Лариса Черненко
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