14:37 06.04.2022
В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз нефтепродуктов
Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики РК подготовило совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.
В тексте проекта приказа говорится:
Ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
Документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 апреля.