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Законодательство РК

Запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и нефтепродуктов планируют продлить

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 09:13 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В проекте говорится:

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Однако, документом предусматривается ряд исключений:

  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
  • авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;
  • отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению Правительства РК.

В пояснительной записке говорится, что приказ разработан в целях недопущения случаев вывоза вышеперечисленных товаров, направлен на обеспечение национальной безопасности и потребностей внутреннего рынка.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа 2024 года.

В настоящее время в Казахстане действует полугодовой запрет на вывоз указанных нефтепродуктов, установленный совместным приказом Минэнерго, КНБ, Минфина и МВД от 11 марта 2024 года.

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