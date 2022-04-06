Токаев поручил навести порядок: как изменилась работа на казахстанско-китайской границе

Как сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, в настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО «МЦПС «Хоргос».

По автомобильному транспорту за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества транспортных средств на 123% (с 6,3 до 14 тыс. ТС), – говорится в сообщении.

Кроме того, была отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с 4 до 7 долларов за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП вырос в два раза – с 264 до 561 тенге/кг.

Что касается приграничного пункта пропуска «Нур жолы» – его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 АТС (автотранспортных средств. – Прим. ред.) в день. При этом стоимость одной перевозки снижена с $4500 до $2050. Исключены взаиморасчеты в наличной форме, что позволило вывести данные средства из теневого оборота. Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, запущен пилот по электронной очереди.

В МЦПС «Хоргос» с начала года посредством специального крана осуществлена перевалка 61 ТС. При этом тариф снижен в два раза. Пресс-служба премьер-министра РК

На заседании было подчеркнуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статистические расхождения, а также усилить межведомственное взаимодействие КГД, ПС КНБ и КТЖ-Экспресс на пунктах пропуска. Пресс-служба премьер-министра РК

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК заявил, что страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов из-за «бардака» на таможне, особенно на границе с Китаем, и поручил навести порядок на таможне.