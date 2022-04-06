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15:01 06.04.2022

Массовое ДТП в Алматинской области: у автобуса отказали тормоза

ДТП с автобусом Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 6 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Несколько человек доставили в больницу, передает Zakon.kz.
В Карасайском районе 35-летний водитель автобуса ЛиАЗ на автодороге Алматы – Жандосова вследствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz).Пресс-служба ДП Алматинской области

Несколько пассажиров автобуса и водитель доставлены в больницу Каскелена.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники патрульной полиции и дознаватели.

Трактор, ДТП

Фото: Zakon.kz

Трактор, машина, ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП, автобус

Фото: Zakon.kz

автобус, машина, дтп

Фото: Zakon.kz

дтп, машина

Фото: Zakon.kz

ДТП, машины

Фото: Zakon.kz

ДТП, машина

Фото: Zakon.kz

автобус, мерседес, дтп

Фото: Zakon.kz

автобус, машина, ДТП

Фото: Zakon.kz

Анастасия Стативкина
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