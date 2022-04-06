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17:13 06.04.2022

Массовое ДТП с автобусом в Алматинской области: пострадали 12 человек

ДТП, автобус Фото: Zakon.kz
В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП, передает Zakon.kz.
Состояние у всех стабильное. После необходимых медицинских осмотров они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.Управление здравоохранения Алматинской области

В Алматинской области 6 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали 12 человек. У автобуса на автодороге Алматы – Жандосова отказали тормоза, и он столкнулся с девятью автомобилями.

Ирина Лукичева
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