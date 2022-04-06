17:13 06.04.2022
Массовое ДТП с автобусом в Алматинской области: пострадали 12 человек
Фото: Zakon.kz
В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП, передает Zakon.kz.
Состояние у всех стабильное. После необходимых медицинских осмотров они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.Управление здравоохранения Алматинской области
В Алматинской области 6 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали 12 человек. У автобуса на автодороге Алматы – Жандосова отказали тормоза, и он столкнулся с девятью автомобилями.