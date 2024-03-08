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Грузовой поезд сбил молодого человека в Шымкенте

грузовой поезд сбил парня в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 20:05 Фото: Zakon.kz
8 марта на улице Жиделибайсын в Шымкенте грузовой поезд насмерть сбил парня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы изданию Otyrar, погибшему было около 18-20 лет. По их словам, поезд протащил молодого человека 20-30 м и после остановился.

Между тем в пресс-службе заявили, что по данному факту ведется проверка.

"По данному факту линейным отделом полиции на станции Шымкент проводится досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшему по неосторожности смерть человека. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за несколько дней 10 лошадей попали под грузовой поезд.

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