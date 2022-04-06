Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:30 06.04.2022

Легендарный Яромир Ягр забил первую шайбу после 50-летия

Хоккей Шайба в 50 лет Фото: Instagram/jj68jaromirjagr
Знаменитый чешский форвард Яромир Ягр впервые отличился после своего 50-летнего юбилея, забив шайбу в контрольном матче с «Филатовской Микулаш», сообщает Zakon.kz.

Нападающий чешского «Кладно» отметился голом, ставшим для него первым после его дня рождения, которое он отметил в феврале нынешнего года. Ягр отличился в контрольном матче в рамках подготовки к плей-ауту, где будет играть «Кладно».

Хоккей Шайба Ветерана

Фото: Instagram/jj68jaromirjagr

В нынешнем сезоне чешский ветеран провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 19 очков, забросив восемь шайб и отдав 11 результативных передач. А его команда «Кладно» заняла 14-е место в чемпионате.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Чехия
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями
05.04.2022
Когда в Алматы завершится отопительный сезон
05.04.2022
Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований – Токаев
05.04.2022
Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все