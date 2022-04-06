Легендарный Яромир Ягр забил первую шайбу после 50-летия

Нападающий чешского «Кладно» отметился голом, ставшим для него первым после его дня рождения, которое он отметил в феврале нынешнего года. Ягр отличился в контрольном матче в рамках подготовки к плей-ауту, где будет играть «Кладно».

Фото: Instagram/jj68jaromirjagr

В нынешнем сезоне чешский ветеран провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 19 очков, забросив восемь шайб и отдав 11 результативных передач. А его команда «Кладно» заняла 14-е место в чемпионате.

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