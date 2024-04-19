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Ягр забил шайбу в возрасте 52 лет и установил мировой рекорд

Хоккей Рекорд 52 года, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 15:58 Фото: Instagram/rytirikladno
Живая легенда мирового хоккея, чешский игрок Яромир Ягр, снова запечатлел свое имя в истории. Он забил первый гол в текущем сезоне чешского первенства в возрасте 52-х лет, сообщает Zakon.kz.

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Данная шайба стала для Яромира Ягра дебютной в нынешнем сезоне, передает Hokej. Он стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге, который отличился в 52 года и 63 дня. Это достижение покорилось знаменитому хоккеисту во время матча Высшего дивизиона Чехии между "Кладно" и "Всетина".

ХК "Кладно", владельцем которого является Ягр, проводил поединок за право остаться в Высшей чешской лиге. И на старте этого матча легендарный форвард открыл счет, забросив свою первую шайбу в нынешнем чемпионате. В итоге "Кладно" праздновала успех – 7:2.

Перед началом встречи со "Всетиной" в активе Ягра было 4 (0+4) очка после 15-ти матчей чемпионата в этом сезоне.

К этому часу Яромир стал самым возрастным действующим хоккеистом в мире, который отыграл матч в профессиональной лиге.

Плюс к этому, чешский ветеран улучшил результат канадца Горди Хоу, который в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ, что является мировым рекордом.

Тем временем за океаном завершился регулярный чемпионат НХЛ и полностью определились все команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Одним из соискателей на почетный трофей – Кубок Стэнли – является клуб "Вашингтон Кэпиталз" во главе со своим лидером Александром Овечкиным.

Казахстанские болельщики хоккея сейчас в матчах КХЛ поддерживают Никиту Михайлиса. Клуб казахстанского игрока "Металлург" благодаря его шайбе смог победить в первой игре финальной серии "Локомотив".

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