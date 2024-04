Ягр забил шайбу в возрасте 52 лет и установил мировой рекорд

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Данная шайба стала для Яромира Ягра дебютной в нынешнем сезоне, передает Hokej. Он стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге, который отличился в 52 года и 63 дня. Это достижение покорилось знаменитому хоккеисту во время матча Высшего дивизиона Чехии между "Кладно" и "Всетина".

ХК "Кладно", владельцем которого является Ягр, проводил поединок за право остаться в Высшей чешской лиге. И на старте этого матча легендарный форвард открыл счет, забросив свою первую шайбу в нынешнем чемпионате. В итоге "Кладно" праздновала успех – 7:2.

Перед началом встречи со "Всетиной" в активе Ягра было 4 (0+4) очка после 15-ти матчей чемпионата в этом сезоне.

Jaromir Jagr is playing today for his @RytiriKladno. Will become the oldest "professional" player to play in a profi league. He is 52 years and 63 days old.

Gordie Howe was 52 years and 11 days when finishing his NHL career.

And Jagr just scored a goal in @telhcz !!!