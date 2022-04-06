Что станет бюджетной основой новой Абайской области

В своем Послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Абайской области с центром в Семее.

Учитывая административно-территориальное устройство, депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за образование Аксуатского района с административным центром в селе Аксуат, Тарбагатайского района с центром в селе Акжар. Также будут образованы Самарский район с центром в селе Самарское и Кокпектинский район с центром в селе Кокпекты.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Таким образом, в новый регион войдут Семей, Курчатов, Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы. Площадь Абайской области составит 185,5 тыс. кв. км.

В свою очередь административный центр Восточного Казахстана по-прежнему останется в Усть-Каменогорске. К региону будут относиться Риддер, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Площадь Восточного Казахстана теперь составит 97,8 тыс. кв. км.

Вместе с тем в ходе сессии областного маслихата Ахметов напомнил депутатам о колоссальной работе на протяжении долгого времени, направленной на поддержку и развитие Семейского региона.

Сегодня мы приняли историческое решение, которое ставит задачи преобразовать Абайскую область в прогрессивный, индустриально-аграрный регион. Но я хочу с гордостью заметить, как за последние годы изменился Семей. День ото дня мы вместе с вами, жителями области, представителями бизнеса прикладывали и продолжаем прикладывать усилия для развития города, являющегося историческим и духовным центром страны. Нам удалось придать ему необходимую экономическую динамику, – отметил аким ВКО.

По его словам, за последние годы в развитие Семея были вложены колоссальные средства – 250 млрд тенге из республиканского бюджета и 153 млрд тенге – из областного. Реализован ряд крупных проектов в сферах строительства жилья, инженерно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Как уточняется, успешными примерами стали реконструкция аэропорта, которую не делали десятилетиями, ремонт дюкера, решивший наболевшую экологическую проблему, обеспечение устойчивого тепла, ремонт и реконструкция огромного количества котельных, запуск Центра ядерной медицины с первым в стране отделением радионуклидной терапии, строительство нового микрорайона Карагайлы, многопрофильного спортивно-культурного комплекса и многое другое.

Вместе с бизнесом мы поменяли индустриальный облик Семея. Если ранее в регионе развивалась лишь легкая промышленность, то сегодня в Абайской области сосредоточены два крупнейших промышленных гиганта – Актогай и Бакырчик. Актогайский ГОК в ближайшее время станет одним из самых крупных горно-обогатительных комбинатов мира. Это та индустриальная основа, которая позволит создать прочный бюджет, – подчеркнул Ахметов.

Кроме того, динамичный рост города обеспечивает комплексный план развития Семея, на который предусмотрено 260 млрд тенге. Отмечается, что программа, рассчитанная на пять лет, за прошедшие два года выполнена уже на 40%. Готова проектно-сметная документация на ряд крупных и значимых проектов на ближайшие четыре года.

Я убежден, что Семей не просто сохранит свой статус культурно-исторического центра Казахстана, но и вся область будет успешно развиваться, – резюмировал аким ВКО.