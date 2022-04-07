У Андрея Макаревича родился сын

Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 в Тель-Авиве. Показатели идеальные – 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные, –говорится в сообщении на официальной странице «Машины времени» в ВКонтакте.

Отметим, что у музыканта уже есть трое детей от разных женщин: старшей дочери Дане в этом году исполнится 48 лет, среднему сыну Ивану – 35 лет, младшей Анне – 22 года.