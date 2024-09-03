Жена 70-летнего Андрея Макаревича показала подросшего сына с гитарой
Фото: Instagram/_einatklein_
Профессиональный гид в путешествиях Эйнат Кляйн сняла двухлетнего Эйтана, пока он позировал с гитарой в руке. Фотографией супруга музыканта Андрея Макаревича поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 3 сентября жена единственного бессменного участника рок-группы "Машина времени" оставила небольшое стихотворение:
И только маленький мальчик,
Не затоптанный строем,
Не знающий слова "страх".
Очень хочет быть новым.
Последним героем.
С красивой гитарой в руках.
Комментаторы шутливо предположили, что малыш пойдет по стопам папы.
Напомним, что в 2022 году Макаревич стал отцом второй раз. В этом же году они уехали с женой в Израиль.
В июне Макаревич рассказывал, что впервые приехал с выступлением в австралийский город Брисбен.
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