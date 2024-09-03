Жена 70-летнего Андрея Макаревича показала подросшего сына с гитарой

Профессиональный гид в путешествиях Эйнат Кляйн сняла двухлетнего Эйтана, пока он позировал с гитарой в руке. Фотографией супруга музыканта Андрея Макаревича поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 3 сентября жена единственного бессменного участника рок-группы "Машина времени" оставила небольшое стихотворение:

И только маленький мальчик,

Не затоптанный строем,

Не знающий слова "страх".

Очень хочет быть новым.

Последним героем.

С красивой гитарой в руках.

Комментаторы шутливо предположили, что малыш пойдет по стопам папы.

Напомним, что в 2022 году Макаревич стал отцом второй раз. В этом же году они уехали с женой в Израиль.

В июне Макаревич рассказывал, что впервые приехал с выступлением в австралийский город Брисбен.