Головкин и Мурата встретились за два дня до поединка

Геннадий Головкин и Риота Мурата впервые вышли вместе к представителям СМИ перед объединительным боем в среднем весе.

Я очень благодарен за предоставленную мне возможность, большая честь находиться в Японии и очень рад, что смог встретиться с Муратой и наш титульный бой состоится. Очень уважаю Риоту как личность. У нас было много времени перед поединком, так что мы с ним очень хорошо подготовились. Это будет отличный бой. Ситуация в мире действительно тяжелая. Понимаю, что организовать подобные мероприятия стоит огромных усилий, благодарен промоутерам и правительству Японии за содействие в организации данного шоу. Хочу провести бой, который оправдает ожидания всех тех, кто так долго к нему готовился и ждал. Геннадий Головкин

Поединок пройдет 9 апреля, боксеры оспорят титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, и пояс WBA Super.

Это отличный поединок и возможность подраться с Головкиным здесь, в Японии. Хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этому. Приходите на место встречи. Я еще раз благодарю тех, кто это сделал, и кто подарил мне этот замечательный бой. Риота Мурата

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