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11:38 07.04.2022

Мусин о создании новых областей: Идет работа по определению границ

Абайский регион, Восточно-Казахстанский регион Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Канат Мусин в кулуарах Сената рассказал, когда завершится работа по созданию в стране новых областей, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас идет работа по разделению бюджетов областей и определению границ. Недавно в СМИ была информация о том, как примерно будет разделяться Восточно-Казахстанская область по границам. Нового пока ничего нет, работа идет. Министр юстиции Канат Мусин

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В целом, по его словам, по новым областям занимается экономический блок правительства.

Я думаю, что в ближайшие 1-1,5 месяца решение будет принято. Канат Мусин
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