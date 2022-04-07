Мусин о создании новых областей: Идет работа по определению границ

Сейчас идет работа по разделению бюджетов областей и определению границ. Недавно в СМИ была информация о том, как примерно будет разделяться Восточно-Казахстанская область по границам. Нового пока ничего нет, работа идет. Министр юстиции Канат Мусин

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В целом, по его словам, по новым областям занимается экономический блок правительства.