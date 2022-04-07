11:38 07.04.2022
Мусин о создании новых областей: Идет работа по определению границ
Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Канат Мусин в кулуарах Сената рассказал, когда завершится работа по созданию в стране новых областей, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас идет работа по разделению бюджетов областей и определению границ. Недавно в СМИ была информация о том, как примерно будет разделяться Восточно-Казахстанская область по границам. Нового пока ничего нет, работа идет. Министр юстиции Канат Мусин
В целом, по его словам, по новым областям занимается экономический блок правительства.
Я думаю, что в ближайшие 1-1,5 месяца решение будет принято. Канат Мусин