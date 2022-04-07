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12:59 07.04.2022

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Москвы в шесть городов Казахстана

рк, рф, полеты, аэрофлот, возобновление Фото: Zakon.kz
Российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые регулярные полеты из Москвы (аэропорт Шереметьево) в шесть городов Казахстана с 23 апреля, передает Zakon.kz.
Оператор рейсов в Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду – авиакомпания «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота». – Прим. ред.). Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.Пресс-служба «Аэрофлота»

С расписанием полетов в Казахстан можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

В связи с запуском прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полетов в пункты Казахстана из Сочи.Пресс-служба «Аэрофлота»

В авиакомпании сообщили, что с 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи — Актау/Атырау/Актобе.

Пассажирам с билетами на данные рейсы предлагается на выбор:

  • вылет в/из Москвы на более поздние даты;

  • вынужденный возврат стоимости авиабилета.

Также с 23 апреля будут полностью отменены рейсы между Сочи и городами Казахстана (Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау и Актобе).

Пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы.Пресс-служба «Аэрофлота»

Напомним, ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта. Позднее стало известно, что «Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 7 апреля.

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