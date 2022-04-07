Ситуация не меняется: депутат о паводках в Казахстане

Свой депутатский запрос он адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

Едва ли не каждая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками. Чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреждению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктов, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация коренным образом не меняется… Текущая паводковая ситуация, в частности, в ЗКО, Актюбинской, Акмолинской, СКО и Карагандинской областях, свидетельствует об обратном. Ежедневные сводки по ликвидации паводков неутешительные, целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты. Депутат Сената РК Сергей Ершов

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По его данным, особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений, подавляющее большинство которых построены в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. При этом почти половина гидротехнических сооружений Казахстана, добавил сенатор, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации.

Акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждении ЧС природного характера. С учетом этого просим правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе, паводковой ситуации. Сергей Ершов

Его поддержал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.