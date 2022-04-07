12:52 07.04.2022
Ситуация не меняется: депутат о паводках в Казахстане
Фото: пресс-служба МЧС РК
Депутат Сената Сергей Ершов подверг критике работу правительства и акиматов на местах в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде регионов страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Свой депутатский запрос он адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.
Едва ли не каждая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками. Чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреждению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктов, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация коренным образом не меняется… Текущая паводковая ситуация, в частности, в ЗКО, Актюбинской, Акмолинской, СКО и Карагандинской областях, свидетельствует об обратном. Ежедневные сводки по ликвидации паводков неутешительные, целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты. Депутат Сената РК Сергей Ершов
По его данным, особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений, подавляющее большинство которых построены в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. При этом почти половина гидротехнических сооружений Казахстана, добавил сенатор, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации.
Акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждении ЧС природного характера. С учетом этого просим правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе, паводковой ситуации. Сергей Ершов
Его поддержал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.
Очень актуальный вопрос. Ряд регионов сегодня столкнулись с паводками. Несмотря на то, что каждый год эту проблему поднимают депутаты и общественность, такое ощущение, что местные исполнительные органы, министерства оказались не готовы к этой ситуации.Маулен Ашимбаев