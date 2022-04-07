Как встать в очередь на получение бесплатного земельного участка под ИЖС

Процесс получения 10 соток стал максимально прозрачным, а формирование заявки занимает всего пять минут.

Списки очередей, предоставленные акиматами, мы оцифровали и вывели на eGov.kz. Оцифровка очереди на земельный участок – это огромный шаг вперед в искоренении коррупции. Теперь каждый казахстанец, достигший совершеннолетия, сможет подать заявку на 10 соток, не выходя из дома, через eGov.kz и следить за своей очередью. Еще одним нововведением стала возможность подавать заявку на землю в любом регионе страны без необходимости посещения акимата. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал eGov.kz в раздел «Недвижимость» – «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)».

Далее необходимо выбрать тип заявления. Сегодня доступно три типа:

постановка на очередь;

актуализация данных;

снятие с очереди.

Если вы впервые встаете в очередь на получение участка, то необходимо выбрать регион, в котором вы желаете его получить. В случае, если вы уверены, что вставали в очередь ранее, но не можете найти сведений о себе, то необходимо выбрать тип заявления – «актуализация».

Для подтверждения своей очереди необходимо загрузить документ, подтверждающий ее наличие (скан-версия талона, копии заявления, удостоверения личности и т.д.). Также отследить свою очередность можно на сайте https://map.gov4c.kz/egkn/, авторизовавшись с помощью ЭЦП.

Снять себя с очереди можно, выбрав тип заявления «снятие с очереди».

Пользователь не сможет встать в очередь, если ранее уже получал землю от государства бесплатно, и в случае отсутствия в населенном пункте свободных территорий под ИЖС.

Решения по выдаче свободных участков будут принимать акиматы. Участки будут выдаваться по мере подготовки площадок или при наличии свободных территорий согласно Генеральному плану населенного пункта.

Как сообщили МЦРИАП, если ранее человек уже стоял в очереди на земельный участок в одном регионе, а сейчас рассматривает возможность подать заявку на получение земли в другом регионе, то следует учесть, что бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки аннулируются.

Согласно статье 50 Земельного кодекса РК, каждый гражданин Казахстана имеет право на бесплатное получение земельного участка (10 соток) для индивидуального жилищного строительства.

Ранее для того, чтобы встать в очередь на получение земельного участка под ИЖС, казахстанцы обращались в местные акиматы. Они могли выбрать земли только своего региона. Списки очередников хранились также в акиматах.