Граждане стран ЕАЭС смогут встать на миграционный учет в России онлайн

Граждане стран Евразийского экономического союза смогут самостоятельно встать на миграционный учет онлайн с помощью госуслуг. Об этом сообщается на сайте ЕЭК, передает Zakon.kz.

Онлайн-постановка на миграционный учет возможна через портал "Госуслуги".

Для этого необходимо создать личный кабинет на Едином портале госуслуг, зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Особо отмечается, что у собственника жилья в России, принимающего иностранца, также должен быть личный кабинет на Госуслугах и в ЕСИА.

Владелец жилья должен будет одобрить поступившее в его личный кабинет миграционное уведомление. После этого процедура считается завершенной.

Срок предоставления услуги – 1 рабочий день.



Новый порядок начнет действовать с 26 октября 2023 года.



Кроме того, указывается, что граждане стран ЕАЭС могут работать в России в качестве самозанятых.

Регистрация в качестве самозанятого является основанием для продления срока легального пребывания в Российской Федерации на срок действия гражданско-правового договора, заключенного трудящимся с заказчиком работ (услуг.

Чтобы стать самозанятым, достаточно иметь идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и учетную запись в Личном кабинете налогоплательщика. Необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем с помощью логина-пароля от личного кабинета. Также существует веб-версия кабинета для самозанятых.



В случае отсутствия ИНН его можно получить в любой налоговой инспекции, работающей с гражданами, в течение пяти рабочих дней. Для этого необходимо заявление и паспорт. После получения ИНН там же можно получить логин-пароль от личного кабинета. Это займет всего 15 минут.

Также можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, обратившись в уполномоченные банки.

Самозанятые уплачивают налог в размере:

4% при оказании услуг/выполнении работ физическим лицам;

6% при оказании услуг/выполнении работ юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.



