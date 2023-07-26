Граждане стран ЕАЭС смогут встать на миграционный учет в России онлайн
Онлайн-постановка на миграционный учет возможна через портал "Госуслуги".
Для этого необходимо создать личный кабинет на Едином портале госуслуг, зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Особо отмечается, что у собственника жилья в России, принимающего иностранца, также должен быть личный кабинет на Госуслугах и в ЕСИА.
Владелец жилья должен будет одобрить поступившее в его личный кабинет миграционное уведомление. После этого процедура считается завершенной.
Срок предоставления услуги – 1 рабочий день.
Новый порядок начнет действовать с 26 октября 2023 года.
Кроме того, указывается, что граждане стран ЕАЭС могут работать в России в качестве самозанятых.
Регистрация в качестве самозанятого является основанием для продления срока легального пребывания в Российской Федерации на срок действия гражданско-правового договора, заключенного трудящимся с заказчиком работ (услуг.
Чтобы стать самозанятым, достаточно иметь идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и учетную запись в Личном кабинете налогоплательщика. Необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем с помощью логина-пароля от личного кабинета. Также существует веб-версия кабинета для самозанятых.
В случае отсутствия ИНН его можно получить в любой налоговой инспекции, работающей с гражданами, в течение пяти рабочих дней. Для этого необходимо заявление и паспорт. После получения ИНН там же можно получить логин-пароль от личного кабинета. Это займет всего 15 минут.
Также можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, обратившись в уполномоченные банки.
Самозанятые уплачивают налог в размере:
- 4% при оказании услуг/выполнении работ физическим лицам;
- 6% при оказании услуг/выполнении работ юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.