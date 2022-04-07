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Законодательство РК
13:56 07.04.2022

Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев

назначение Фото: primeminister.kz
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначен новый аким Кызылординской области. Им стал Нурлыбек Налибаев, сообщает Zakon.kz.
Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области, – говорится в указе президента.

Нурлыбек Налибаев родился 13 октября 1976 года в Кызылординской области.

В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2003 – Казахский гуманитарный юридический университет.

Трудовой стаж:

  • Эксперт ТОО «Казахойл-коммерция», заместитель директора ТОО «Булак»(1997-1998).

  • Директор ТОО «Стандарт ОйлБейс», директор ТОО «СтандартОйлТрейдинг», заместитель директора «СтандартГаз» (1999-2002).

  • Директор Кызылординского филиала АО «Шымкенторгсинтез» (2002).

  • Генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис»(2002-2004).

  • Директор ТОО «Торговый дом «ПетроКазахстан» (2002-2004).

  • Заместитель, первый заместитель акима города Кызылорды (2005-2007).

  • Руководитель аппарата акима Кызылординской области (10.2007-02.2008).

  • Аким Шиелийского района Кызылординской области (02.2008-2013).

  • Аким города Кызылорды (02.2013-04.2021).

  • Заведующий отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК (с 04.2021).

Еще одним указом главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акима Жамбылской области. Им стал Нуржан Нуржигитов.

Анастасия Московчук
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