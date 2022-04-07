Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев
Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области, – говорится в указе президента.
Нурлыбек Налибаев родился 13 октября 1976 года в Кызылординской области.
В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2003 – Казахский гуманитарный юридический университет.
Трудовой стаж:
Эксперт ТОО «Казахойл-коммерция», заместитель директора ТОО «Булак»(1997-1998).
Директор ТОО «Стандарт ОйлБейс», директор ТОО «СтандартОйлТрейдинг», заместитель директора «СтандартГаз» (1999-2002).
Директор Кызылординского филиала АО «Шымкенторгсинтез» (2002).
Генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис»(2002-2004).
Директор ТОО «Торговый дом «ПетроКазахстан» (2002-2004).
Заместитель, первый заместитель акима города Кызылорды (2005-2007).
Руководитель аппарата акима Кызылординской области (10.2007-02.2008).
Аким Шиелийского района Кызылординской области (02.2008-2013).
Аким города Кызылорды (02.2013-04.2021).
Заведующий отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК (с 04.2021).
Еще одним указом главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акима Жамбылской области. Им стал Нуржан Нуржигитов.