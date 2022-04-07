Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев

Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области, – говорится в указе президента.

Нурлыбек Налибаев родился 13 октября 1976 года в Кызылординской области.

В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2003 – Казахский гуманитарный юридический университет.

Трудовой стаж:

Эксперт ТОО «Казахойл-коммерция», заместитель директора ТОО «Булак»(1997-1998).

Директор ТОО «Стандарт ОйлБейс», директор ТОО «СтандартОйлТрейдинг», заместитель директора «СтандартГаз» (1999-2002).

Директор Кызылординского филиала АО «Шымкенторгсинтез» (2002).

Генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис»(2002-2004).

Директор ТОО «Торговый дом «ПетроКазахстан» (2002-2004).

Заместитель, первый заместитель акима города Кызылорды (2005-2007).

Руководитель аппарата акима Кызылординской области (10.2007-02.2008).

Аким Шиелийского района Кызылординской области (02.2008-2013).

Аким города Кызылорды (02.2013-04.2021).

Заведующий отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК (с 04.2021).

Еще одним указом главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акима Жамбылской области. Им стал Нуржан Нуржигитов.