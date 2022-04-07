Топ-3 представительниц знаков зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», астрологи уверяют, что ради женщин, рожденных под определенными созвездиями, мужчины готовы идти на все и выполнять любые их желания. В Топ-3 вошли представительницы Весов, Дев и Рыб – от них без ума все представители сильного пола.

Весы

Рожденные под этим созвездием женщины воспитаны, ухожены и умны. Они притягивают мужчин, как магнит.

С представительницей этого знака зодиака приятно выходить в свет, так как она умеет себя показать. Также рожденная под созвездием Весы может помочь мудрым советом и знает, как сделать мужчину счастливым.

Дева

Представительницы этого знака зодиака являются олицетворением женственности. Они — прирожденные хранительницы домашнего очага.

Рожденная под созвездием Дева предугадывает желания мужчины – все благодаря отличной интуиции. Но порой своим интеллектом она отпугивает сильный пол.

Рыбы

Верность – то, что ценят мужчины в представительницах этого знака зодиака.

Женщина-Рыба — чуткая и заботливая — та, кто всегда будет рядом. Она умеет анализировать любую ситуацию и не склонна к истерикам, чем привлекает любого партнера.