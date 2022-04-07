Топ-3 представительниц знаков зодиака, в которых влюбляются все мужчины
Как пишет интернет-издание «Пятый канал», астрологи уверяют, что ради женщин, рожденных под определенными созвездиями, мужчины готовы идти на все и выполнять любые их желания. В Топ-3 вошли представительницы Весов, Дев и Рыб – от них без ума все представители сильного пола.
Весы
Рожденные под этим созвездием женщины воспитаны, ухожены и умны. Они притягивают мужчин, как магнит.
С представительницей этого знака зодиака приятно выходить в свет, так как она умеет себя показать. Также рожденная под созвездием Весы может помочь мудрым советом и знает, как сделать мужчину счастливым.
Дева
Представительницы этого знака зодиака являются олицетворением женственности. Они — прирожденные хранительницы домашнего очага.
Рожденная под созвездием Дева предугадывает желания мужчины – все благодаря отличной интуиции. Но порой своим интеллектом она отпугивает сильный пол.
Рыбы
Верность – то, что ценят мужчины в представительницах этого знака зодиака.
Женщина-Рыба — чуткая и заботливая — та, кто всегда будет рядом. Она умеет анализировать любую ситуацию и не склонна к истерикам, чем привлекает любого партнера.
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